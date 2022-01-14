戲院業損2億元收入　議員促健身室津貼計算與食肆看齊

港府上周五(7日)突下令重推食肆禁晚市堂食，又關閉酒吧、酒館，以及遊戲機中心、浴室、健身中心、美容院等15類場所，百業被重擊，怨聲載道，事隔多日至周二(11日)才公布重啟防疫抗疫基金。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早(14日)在電台節目表示，今次收緊防疫措施來得較急，戲院、演出場地和體育處所等都措手不及，不少人失去即時收入，對於能夠趕及在農曆新年放寬措施不樂觀。

他指出，農曆新年檔期對戲院尤其重要，業界估計停業2周將損失達2億港元，促政府盡快公布第5輪防疫抗疫基金的細節及發放資助。霍又提到，政府應將健身室和體育處所，與食肆看齊，以處所面積計算津貼，至於自由工作者，只要能夠提供工作證明都應獲資助。

他期望在防疫措施許可下，當局可適當開放部分場地，包括在沒有觀眾下，開放文娛設施讓藝團排練，為日後復辦演出做準備。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，疫情令業界冰封約2年，期望政府在新一輪防疫抗疫基金中，加大資助金額。她建議，每間10人或以下的旅行社可獲發15萬至20萬港元資助；如果超過10人，每人可獲發5千至1萬港元等，而前線員工如旅遊巴司機等，她則建議每月可獲發5千港元，為期6個月。

勞聯副主席、勞顧會勞方委員代表譚金蓮指出，過往幾輪補助結果顯示，受防疫措施影響的勞工都無法直接受惠，建議政府向他們發放一筆過9千港元的援助。

譚形容，防疫措施收緊後，過年前一度出現的旺市即陷入「冰河時期」，不少勞工即時收到僱主有關停工、放無薪假等通知，而須關閉14天的表列處所僱員則更頓時進入停工零收入狀態。她批評，政府收緊防疫措施時「快、狠、準」，但在提供補助時則採取「鴕鳥式政策」，期望政府能盡快設立失業援助金，協助疫情下失業的人。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，若現行的防疫措施持續至2月中，問題可能開始浮現，受影響行業或因削減成本而裁員。至於設立失業援助金，他認為，稅務局可處理有關行政程序，當局可考慮向例如旅遊業前線人員發放3個月的失業援助金，形容「遲做好過無做」。

對於下月公布的《財政預算案》，李分析，以政府的財政狀況，應負擔得起向市民派3千至5千港元。他認為，政府在抗疫上有點進退失據，如果派錢，亦可考慮派現金而不僅是電子消費券，既助各行各業又令市民開懷。