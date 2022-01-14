珠海提升防疫措施　赴澳門須持48小時內檢測無感染證明

廣東省中山市坦洲鎮周四（13日）出現一宗新冠肺炎本土病例，與之相鄰的珠海市隨即提升防疫措施，除要求當地市民非必要不前往坦洲鎮、不離市、不出省外，當日起又宣布全市美容美髮、按摩水療、棋牌室等密閉場所暫停營業；當日多個區域開展全民核酸檢測。自周五（14日）凌晨零時起，從珠海經珠澳口岸到澳門人士，須持48小時內有效核酸檢測無感染證明通關。

珠海市疫情防控指揮部周四表示，上述決定是根據當前疫情防控需要，經珠澳聯防聯控機制協商一致。至於從澳門經珠澳口岸到珠海人士措施則維持不變，即須持7天內有效核酸檢測無感染證明通關。因應疫情變化，澳門周四宣布自周五凌晨零時起，所有由內地經機場以外口岸入境者，所有非當地居民均需持有48小時內核酸檢測無感染證明才可入境。

為進一步加強防疫工作，珠海市除宣布當地密閉場所暫停營業外，全市所有教育培訓機構線下培訓和校外託管機構託管服務亦暫停。與坦洲鎮一路之隔的珠海香洲區教育局周四發布通知，區內學校、幼兒園當日起全部提前放寒假。學校如有散學典禮、家長會，需以線上方式進行。據珠海市教育局原有時間安排，全市初中、小學、幼兒園寒假時間從下周日（16日）開始，下學期開學日為下月14日。