專科醫生倡兒童盡早接種新冠疫苗　憂副作用可選擇科興

港府近日宣布將為5至11歲兒童安排接種由內地研發的科興疫苗，新冠疫苗顧問專家委員會前日（12日）更進一步建議，為有關年齡的兒童接種3分1劑量由內地與德國藥廠合作的復必泰疫苗。有兒科醫生指，若擔心兒童接種後會出現心肌炎和其他副作用，家長可為子女選擇接種採用滅活技術的科興疫苗。此外，港府為求繼續「谷針」，由1月21日起增設兩間社區疫苗接種中心，包括教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，並於今日(14日)起接受預約。

兒科醫生許家驊今在電台節目指，兒童和長者都屬於感染新冠肺炎的高危群組，而外國方面發現此兩類群組接種疫苗率較低，令英、美等國的兒童近日感染的比例都有所上升。他又指，即使兒童免疫能力較高，但仍建議家長讓子女盡早接種疫苗。

此外，港府早前宣布將九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心的預約日期提早，兩間中心提供復必泰疫苗，市民可於今日起預約，21日起提供接種服務。政府發言人今指，新增兩間中心亦設有「即日籌」，60歲或以上的合資格人士可攜同香港身份證到中心領取，或委託家人出示接種者的香港身份證副本代領，派發時間由每日上午7時45分開始。