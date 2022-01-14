屯門檢測人龍不斷 承辦商籲市民到較少人檢測站

屯門區成為新一波爆疫高危區，衞生防護中心早前懷疑區內有隱形傳播鏈，令該區居民人心惶惶，附近的多個區內檢測中心及流動採樣站亦人頭湧湧。今日(14日)早上氣溫僅有約16度，但位於屯門安定友愛社區中心的採樣站繼續有逾數十人捱冷排隊，不少市民深感無奈。有檢測承辦商指政府前日(12日)已於屯門區增設8個流動採樣站，相信排隊情況已有改善。

相達生物科技行政總裁招彥燾今早於電台表示，其公司負責營運屯門區内6個檢測站，而近兩日檢測量都超過2萬，又指區内有增加流動檢測站，加上運作時間亦有延長，相信排隊情況已有改善。此外，他又提醒若市民去過多於一個需要強檢的地方，可以因應公告要求，在檢測期限的重疊日子内檢測，以減少需要檢測的次數。

招彥燾又建議市民到較少人的檢測站，指屯門兆麟社區會堂社區檢測中心人流最多，但附近如在友愛等的檢測站排隊不足100人，估計可以在15至30分鐘內完成檢測。