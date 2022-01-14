海關反走私行動大嶼山對開截貨船　檢逾5百萬元凍肉拘5人

海關於昨日(13日)凌晨於大嶼山西南水域展開反走私行動，檢獲35噸、總值520萬港元凍肉，並扣查一輛涉案的貨船及拘捕5名本地船員(38至56歲)。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林達科表示，行動中，海關出動兩艘高速截擊艇，配合便衣關員於本港西南水域進行反走私部署。於昨日凌晨，接獲有組織罪案調查科的通知，一艘目標貨船於本港西南水界近分流海面正進行走私活動。海關趕至現場，發現目標船隻當時非常接近水界。兩艘高速截擊艇全速駛向目標船隻，成功將其截停，當時位置距離水界約0.5海里。

港口及海域科海域調查組高級督察李琳慧指出，貨船沒有亮燈但有載貨的可疑貨船，在分流海面徘徊，其後一艘快艇駛至靠近貨船，船員以貨船吊臂將貨物吊運至快艇上。關員成功將貨船截停，其後登船調查後，檢獲該批大批凍肉包括豬耳及牛肚，並拘捕5名男船員，而快艇高速往內地方向逃去。

據了解，分流不是一片汪洋，附近有島嶼，大型船隻不能駛過，而現場非常接近航道，海關指走私船隻罔顧航道安全，構成極大的危險。海關正追查凍肉來源，貨船沒有冷藏設備，凍肉品質衞生成疑。

海關有組織罪案調查科特別調查隊高級調查主任黃志強指出，是次案件與過往的走私案，模式有所轉變。在2021年上半年，走私集團會利用香港西部的水域，例如沙洲及龍鼓洲一帶進行走私活動，多數以大型躉船將大批凍肉運往當地水域。躉船進入當地後，會充當暫存倉，至入夜後，由大批快艇將凍肉分批運上內地。但在本案中，不法分子採用西南水域進行走私，相信因過去幾個月執法部門嚴厲打擊有關。除此之外，走私集團棄用躉船，改用小型貨船運凍肉，海關估計因躉船船身較大，本身沒有動力，其機動性低，走私集團為減少損失，現採用機動性高的小型貨船運載凍肉，再交由快艇走私往內地。同時，走私集團在當地僱用大量船隻，進行反監視。他們留意執法部門船隻位置及航道，以避開截查。