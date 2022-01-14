晚市堂食料恢復無望　飲食業界憂失業率惡化

第5波疫情累百業，有消息指，政府今日(14曰)將公布第5輪防疫抗疫基金（簡稱基金5.0）安排，及再延長收緊措施14天，即農曆新年續停業、禁堂食。有飲食界代表指一早對「恢復晚市堂食」不抱任何希望，目前最擔心是生意額會大跌以及員工的飯碗。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今早於一個電台節目表示，因應本月7日起政府6時後禁堂食的安排，了解到不少食肆餐廳需要減少員工的工作時間，部分員工更被要求暫時停職，因此若未來一兩個月均未能恢復晚市堂食，相信飲食界的失業率會持續惡化。

黃又指過去歲晚的這段時間每日平均做到3億港元生意，周末生意更能達到3.5至4億港元，但目前不但成「泡沫」，業界至今更要因政府收緊防疫安排，蒙受每日平均損失1.5億港元生意。他又提到，不少食肆雖以轉做外賣應變，預料未來盆菜生意會非常暢旺，相信佔整體生意3成，但指外賣始終無法與堂食生意相比。他又指因現時疫情肆虐，未見有太多市民轉在午市食團年飯。