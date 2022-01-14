前元朗區議員違禁制令候判　官質疑案件拖延一年　要求律政司解釋

前元朗區區議員何惠彬，被指在前年5月於其Facebook專頁發貼文，煽動他人向警方及當時仍未成立的國安處使用暴力，涉嫌違反高等法院在2019年所頒發的臨時禁制令。律政司展開控告他藐視法庭的程序，案件今早(14日)於高院提訊。何惠彬沒有律師代表，他表示會承認責任，法官高浩文把案押後至2月28日，屆時會聽取求情及判刑，亦會處理訟費事宜。

律政司代表指，本案涉及2020年5月22日，何惠彬在其Facebook專頁所發的貼文。庭上透露，警方及律政司及後要求何刪除貼文，何在同月31日把貼文移除，但沒有披露貼文具體內容。法官在散庭前，特意問律政司何以事隔超過一年，始將案件帶上法庭，要求律政司解釋，強調這或會影響最終判刑。

高院在2019年頒發臨時禁制令，禁制任何人在互聯網平台或媒介，包括但不限於「LIHKG 連登」和Telegram傳播、發布或重新發布任何目的在於促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或訊息，意圖或相當可能會造成非法人身傷害、財產的非法損害，或故意協助、教唆他人從事或參與上述任何行為。

案件編號：HCMP 1274/2021