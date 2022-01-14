教聯會晤多個小學團體　促當局理順小學中層人手及薪酬架構

理順小學中層人手及薪酬架構撥款未能在上屆立法會通過。

香港教育工作者聯會昨(13日)與多個小學團體會面，商討推動政府盡快向新一屆立法會，提交理順小學中層人手及薪酬架構議案。該會副主席兼教育界議員朱國強表示，會爭取議員支持通過撥款，冀讓小學能夠在今年9月新學年增設中層職位，專責統籌國情國安教育、STEM教育等工作，提升小學教育質素。

出席的小學團體代表包括津貼小學議會、香港資助小學校長會、官立小學校長協會、香港小學教育領導學會、香港初等教育研究學會、香港副校長會、官立小學副校長會；教聯會主席黃錦良及副主席兼議員鄧飛亦列席。黃表示，目前小學人手架構未能配合時代發展需要，不利跨學科課程推動和照顧學生的學習及成長，影響優質教育的推行。

黃錦良續指，教師全面學位化已全面落實，惟中層職位未有同步增加，影響學校的行政安排。他又指，小學中層職位不足，薪酬架構設置不合時宜，使教師缺乏晉升機會，阻礙人才投身小學教育。

教聯會指，理順小學中層人手及薪酬架構撥款未能在上屆立法會通過，小學同工無不感到失望及遺憾。該會指，增加小學中層人手及理順薪酬架構，對提升教育質素極其重要，促請教育局盡快將相關議案提交新一屆立法會，並呼籲立法會議員支持議案，令撥款能夠盡快通過。