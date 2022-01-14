帝盛逆市向酒店員工發花紅加薪　總裁親筆感謝員工抗疫貢獻

本港迎來新一波疫情，原本稍有起色的經濟又再次打回谷底。當各行各業亦傳出今年不會派發雙糧，甚至裁員消息。有公司「逆市而行」，有份營運指定檢疫酒店的帝盛酒店負責人早前發信，會向合資格員工派發2個月花紅，與疫情津貼等。

帝盛酒店集團總裁邱詠筠，向員工發親筆信，表示為感謝員工在過去兩年的貢獻，宣布所有合資格員工可獲兩個月花紅、每月3,000元疫情津貼、以及所有員工將在今年3月起，實施5天工作周，以及2022年度將加薪2%至4%。

邱詠筠在信中提到感謝疫情艱難時期仍堅守崗位，照顧來自高風險國家的人士、外傭、甚至密切接觸者，令客人在隔離住宿時有「家」的感覺。集團旗下至少3間酒店，包括香港灣仔帝盛酒店、香港旺角帝盛酒店、香港荃灣帝盛酒店為指定檢疫酒店。

早前叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍亦指會與員工共度時間，人工會繼續加，但每人加薪幅度不一，幅度介乎數個百分點至10多個百分點。