王晶公司合作投資電影泡湯涉未按約退款　遭入稟追討418萬元人民幣

由著名導演王晶成立的星王朝有限公司，昨日(13日)遭一間電影投資公司入稟高院，追討逾418萬人民幣(折合約511萬港元)欠款，指前年共同投資一部名為《紐約唐人街》的電影，結果計劃泡湯，但星王朝未有按協議退還全部款項。

本案原告是宏寰文化傳播有限公司，被告是星王朝有限公司。入稟狀指，2020年3月5日，原告與被告簽訂投資協議，製作暫名《紐約唐人街》的電影，協議定明，如果電影未能在2021年6月30日或之前開始拍攝，原告有權單方面解除協議，並不視為違約。結果被告未能在上述日期開拍，至2021年7月21日，雙方同意終止投資協定。

入稟狀續指，根據「終止投資協議書」，被告須在去年7月開始，每隔2個月、分4次退還合共1,000萬人民幣。不過，被告繳付首筆250萬人民幣款項後，便沒有再按協議，在去年9月30日及11月30日或之前支付合共500萬元人民幣款項。原告在去年12月書面要求被告還款，被告最終只退還100萬港元(折合約81.6萬元人民幣)，尚欠418.4萬人民幣。

案件編號：HCA 49/2022