禁晚市新春無啖好食　港府僅向食肆派廿萬　業界呻蚊型補救

本港Omicron爆疫指數升溫，港府自上周五(7日)收緊社交距離措施至本月20日，除食肆晚上6時起禁堂食外，包括酒吧、美容院、郵輪及派對房間等15類場所均須關閉。據悉，由於疫情仍未受控，港府今日(14日)公布將措施延長多14天，即農曆新年續停業、禁堂食，對各行業造成沉重打擊。

酒樓副總經理蘇先生表示，農曆新年將至，進一步延長措施，將對飲食業造成非常嚴重的打擊，團年飯本應有7成訂座率，惟受最新措施影響，酒樓被迫取消團年飯和開年飯等生意，年三十晚和大年初一等黃金日子，預計生意額至少跌7成；整體生意額，即由去年12月計算起，至少跌6成，損失金額更超過800萬港元。蘇又補充，對於大集團經營的酒樓而言，現時政府向商戶發放的20萬港元防疫基金，遠低於酒樓的整體支出，幫助不大。

餐廳負責人馬女士表示，已經預料政府會延長防疫措施，故沒有特別感受，但眼見經營的餐廳營業收入不斷減少，望政府能夠正視或補貼。馬又指，自疫情爆發後，人流一日比一日少，一日才得7至8千港元生意，不能追上開支，整體營業額比以往少了6成。對於到底誰應負上這個責任，馬女士直言，因為國泰空少違反隔離措施出外播疫，促使本港第5波疫情爆發，到現在需要市民來「埋單」，感到不忿。

防疫措施再度收緊及延長14天，意味着團年飯晚市被迫取消，市民盧先生表示，現時疫情較緊張，為了抗疫，能理解政府做法，自己都盡量避免到訪多人聚集的地方。至於團年飯停晚市，盧考慮轉為留在家中，一家人吃盆菜共聚。另一市民郭先生就表示，有計劃約好各親朋戚友，把團年飯由晚市改為午市進行。

至於在收緊防疫措施方面，市民意見出現兩極化。市民陳先生直言，收緊防疫措施是多餘，影響民生及經濟。而市民馬小姐表示，政府收緊防疫措施是好事，整體而言能盡早阻隔疫情繼續擴散，阻截源頭。