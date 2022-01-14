立會擬研究遙距召開大會　議員促敲定細節

新冠肺炎持續，上屆立法會曾以視像遙距方式召開各事務委員會會議。由於近期疫情嚴重，更蔓延之立法會，立法會內務委員會今日(14日)召開首次會議，討論擬在下周三(19日)大會上，表決是否立法會大會、內務委員會、財務委員會均可在緊急情況下，舉行視像遙距會議的議案。多位議員表示支持，但有人憂慮法律及實行時間等問題。

內會主席稱，新冠肺炎發展嚴峻，立法會要做好準備，促下周三審議有關所有立法會會議可以在緊急情況下，以遙距方式進行的議案。多位議員表示支持，認為需先準備立法會在疫情緊急的情況下仍繼續履行憲制職能。議員林健鋒指，雖然立法會大會未試過以視像形式進行，但絕對不可以因為未試過就不作嘗試，如立法會主席梁君彥沒有異議，則希望大家都贊成。議員廖長江指，相關措施其實已有法律基礎，只是欠缺細則運作，希望有時間仔細研究。

議員盧偉國及狄志遠則擔心法律問題，希望盡快解決如何遙距投票；議員陳克勤則指出，議員盡量希望進行實體會議，但極端情況難以避免。議員鄧飛則指，不少政府部門實際上並沒有在家辦公，令私人機構有疑慮，認為立法會遙距開會對社會有良好示範。

內會主席稱，相關條例下周三就算得到通過都不是立即啟動，是需要各委員會主席判斷情況嚴峻，與委員商量後才會得以啟動。法律顧問指，該項議案會指定日期，並會參考防疫規例，亦已經考慮法律問題。

另外，內會通過議員林哲玄及林順潮逾期加入委員會的申請。