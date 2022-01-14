相思灣村霸惡行村民忍無可忍　向城規會申請擴大海岸保育區

西貢相思灣村民對村霸惡行已達臨界點，日前有村民向城規會申請將上址「海岸保育區」範圍擴大，將曉波徑一段「鄉村式發展」地帶亦列為海岸保育區，以阻止村霸在村內違法行為，城規會正就有關申請向公眾諮詢意見，限期將於下月4日屆滿。然而，東方傳媒機構早於前年10月踢爆上址違建道路及僭建碼頭問題，當中更涉及一間無小型屋宇完工證（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」，而該丁屋業主黃子洋為村內聞名村霸，「霸完陸地霸落海」，屢涉霸地破壞環境圖利，更涉嫌在海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動店，又疑霸官地出租車位，引來村民十分不滿。

按有關申請資料，有相思灣居民向城規會申請把部分現於《清水灣半島南大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃為鄉村式發展地帶的相思灣曉波徑改為海岸保育區，目的是重新將海岸保育區的法定規劃意向於相思灣落實，透過規劃保護，阻止環境惡化，從而恢復相思灣的自然和整體生態系統完整。

現時相思灣海岸周邊的大部分土地在核准圖上被劃為海岸保育區地帶，惟曉波徑附近則被劃為鄉村式發展地帶。相思灣為一個天然海灣，其水體與避風港相連，具有中至度的生態價值，是本港重要海草棲息地，並有其他值得保護的物種存在。但多年來於上址激增的違規或無牌經營商業活動對相思灣不斷累積面影響，特別是最近在鄉村式發展和海岸保育區上的未經授權的商業用途（包括獨木舟），導致海岸特徵退化、環境破壞、非法填土、嚴重滋擾，污水、垃圾和交通擁堵等的問題。

有關資料又指，鑑於多年來這些提供獨木舟出租及其他水上娛樂服務，於相思灣激增的違規或無牌商業活動在不受控制的情況下不斷增長，以及於周邊海岸保護區地帶上出現的海泥卸置和填士的情況下，當地敏感的海洋環境有迫切適當的保護和規劃管制的需要，並反映鄉村式發展地帶未能達到此目的。而擬議的海岸保護區地帶將強調保育和保護的必要性，並確立不宜進行發展的推定。由於生態評估已經確定當相思灣及其附近的人為干擾可以及時遏止或控制，受破壞的海草和稀有生態可以復原並生存。因此，有關改劃申請有相當的迫切性。