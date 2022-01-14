社署派專隊進駐童樂居　跟進虐兒案並實地監察中心運作

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕，受虐嬰幼兒被揭發多達29人，亦有16名職員被捕。社會福利署今日(14日)指，將於下周一(17日)派遣專隊進駐童樂居，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。

專隊會運作至中心的改善方案和運作情況符合社署要求。該署指，自事件發生以來已採取了連串行動，包括於去年12月27日派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往涉事幼兒中心進行調查，視察中心的運作，檢視工作紀錄，並逐一觀察中心內七十名兒童的行為、健康和情緒狀況，以確保他們情況穩定。

此外，社署於去年12月28日與營辦涉事服務單位的機構執行委員會及管理層會面，聽取機構匯報事件及跟進工作。該署亦已加強巡查中心及繼續調查，向機構發出書面警告及糾正指示，要求加強對前線員工的督導及監察，並要求機構於本月25日前提交檢討報告，強調會繼續嚴肅跟進事件，不排除會根據法例採取進一步規管行動。