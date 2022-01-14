男教師涉邀15歲女童到家獻初夜　性交後再邊撫摸邊手淫

已婚中文男教師被指於前年與所教的15歲女學生發展曖昧關係，7度成功邀得女生到其家短敍。男教師期間涉嫌擁抱、撫摸及吻女生，後疑得寸進尺，向女生指「十分想要她的初夜」，涉與女生發生性行為。該男教師今日(14日)在區院否認非禮及非法性交等罪受審，控方指事件驚動校方及女生母親後，男教師承認與女生拍拖，並辭任教師，又在妻子列席下，向女生母親承諾不再聯絡女生。

34歲被告L.H.M.，否認6項非禮及1項非法性交罪，控罪指他於2020年6月至10月間，6度在其單位非禮X，及與X非法性交。X當時只15歲，曾任學生會副會長，被告則曾任X的班主任及中文老師，亦是學生會的導師。而辯方指部分非禮及性交事件並沒有發生，而被告在部分事件中乃合理且真誠地相信X已屆16歲。

庭上播放X與警方面談的錄影會面，X表示自2019年12月，被告向她每天發訊息，又會跟她說曖昧的說話，亦以暱稱喚她，溫習時要求她坐於身旁等。X指與被告在前年6月「做咗男女朋友嘅嘢」，故認為2人已是男女朋友的關係，但從未獲被告確認。X又指被告曾問她年齡，她亦有告知，被告亦知她的出生日期。

X於前年6月至9月間，6度應邀到被告家，其時家中只有他們2人，初傾談、看戲或玩遊戲機，被告初擁抱她及吻她，亦有摸她腰及臀部等，及後更曾脫去她上衣，並曾問她是否願意替他手淫，她搖頭拒絕。她對於被告的觸摸雖感到奇怪，但又不知如何處理，又認為2人像男女關係，故沒有開聲拒絕。及後，被告曾問她「會唔會將我嘅第一次畀佢」，她初拒絕並表示不想，惟至10月再到被告家時，被告又向她表示「想要佢第一次」，她則「半推半就發生咗性行為」，被告期間並沒有戴安全套，X表示疼痛不適，被告遂邊撫摸她，邊手淫至射精。X表示感到驚慌，但不知如何處理。

另外，庭上亦讀出學校社工及X母的口供，社工指X因情緒問題求助期間，說及感情事，社工當時察覺可能涉及校內教師，遂向校方報告。校方及後通知了X母親，並告知被告已即時辭職。X母後相約被告外出面談，並要求被告妻列席。被告當時承認與X拍拖，但表示並無作出越軌行為，並承諾不會再與X聯絡。

案件編號：DCCC 406/2021