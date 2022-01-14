foodpanda巴籍外賣員列本地源頭不明　竹篙灣增1女保安中招

新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(14日)新增9宗確診個案，涉及4男5女，年齡介乎至48歲，大部分懷疑感染Omicron變種病毒，其中1宗屬本地源頭不明病例，另外8宗為輸入及相關個案。本地清零斷纜！本港個案累計至13,025宗。今日亦錄得少於10宗初步個案，包括1名竹篙灣女保安的同事。另外，截至現在共有327個Omicron個案，另有35宗本地omicron個案及有高度擬似omicron個案60宗。

該宗本地源頭不明病例患者為1名昨日(13日)因意外送院被揭染疫、兼職foodpanda外賣員的巴基斯坦籍男地盤工(個案編號：13022)，他入院後檢測未有驗出病毒，而他早前曾驗出N501Y變種病毒，但未能驗出T478K變種病毒，由於病毒量太低，需要進一步觀察。患者居於天水圍天逸邨逸灣樓，曾於大埔公路元洲仔段更換煤氣喉管。

此外，今日錄得的初步個案中，包括1名竹篙灣檢疫中心確診女保安(個案編號：13004)的51歲女同事，居於將軍澳寶盈花園第4座，最後一日上班為本周二(11日)，2人工作性質差不多，均為派送物資，期間有穿保護衣，並會一同於休息室更衣及用膳，相信是互相感染，患者平時有去青衣城KFC與同事用膳，亦曾去過將軍澳廣場的太興食早餐，及到過將軍澳街市買餸，她未有與其他確診個案接觸；另有1名確診者的密切接觸者染疫，同樣居於楓林花園3期，於檢疫中心發現。

至於希慎廣場「牛気」上周二(4日)合共有4枱客人以現金付款，其他則用信用卡。目前該餐廳有11名工作人員及10名食客已送檢。

另外，早前確診的1名機艙女清潔員最新的基因排序與早前確診感染Omicron的病例(個案編號：12777)百分百一樣，該確診者為1宗輸入個案，上周二乘搭CX845從美國抵港，而該清潔員曾清潔涉事客機，當局相信大機會因此確診，故女清潔員的個案會改為輸入相關。