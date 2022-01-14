警長設局之說不被接納　大專生藏汽油彈罪成

一名大專男生前年4月在葵芳邨被便衣警截查，從他攜帶的紙袋中搜出2支汽油彈。他事後被控在公眾地方管有攻擊性武器受審，辯稱是因一名警長精心策劃而被誘墮法網，以為自己只是受薪協助運送紅酒。案件經審訊後，今天（14日）在西九龍裁判法院裁決，裁判官屈麗雯認為沒有足夠證據證明警長有份設局，被告亦不可能不知道自己正在運送汽油彈，故裁定他罪名成立，案件押後至3月11日處理求情及判刑，期間被告獲准繼續保釋。

22歲被告林偉豪正修讀高級文憑，他被控於2020年4月13日，在葵涌警署附近一帶公眾地方，攜有2支懷疑汽油彈。

裁判官指，本案主要爭議警長有否設局陷害被告、及被告對運送汽油彈是否知情。就首項爭議，中間人「A君」並無出庭作供，警長亦無就此方面給予證供。警長雖然曾因此案被捕，但最終律政司並無就事件起訴警長，警長現時亦已復職。辯方指案發當日，有份執行拘捕行動的警長曾經一度消失，直至被告被捕後才再次出現，裁判官認為即使警長曾經走開，亦沒有證據證明他在該段時間曾經做過甚麼。而設局是強烈指控，除了沒有出庭的A，沒有其他證據指控警長曾經設局。

另外，裁判官亦不相信被告不知道自己運送的是汽油彈。2名警員作供稱，在1米外已經聞到天拿水味及濃烈的氣味。涉案的汽油彈沒有密封，袋子也沒有打結，被告必然會發覺有特殊氣味。辯方稱被告有嚴重鼻敏感，但被告也承認在案發時非完全沒有嗅覺。裁判官認為以被告的學歷與工作經驗，無可能不知道汽油的氣味。加上，被告對於本案的種種可疑之處均不聞不問，自辯時態度迴避、不願正面回答主控官問題。裁判官認為被告必定知道袋內的物品是汽油彈，最終裁定被告罪名成立。

案件編號：WKCC 827/2020