政府就財政預算案作諮詢　多位議員促再派發電子消費券

政府將於下月公布新一份財政預算案，立法會財務委員會今(14日)召開特別會議，政府簡報香港整體經濟最新狀況，以及就財政預算案聽取議員意見。不少議員指基層壓力大，促政府派發新一輪的電子消費券，以及延長百分百擔保的還本期限。

財政司司長陳茂波指出，2021年經濟下行，政府推出多輪逆周期措施，近月樓市表現正面、發債收入高，預料今年赤字應該遠低於年初的估算，但強調仍需「應使則使」，保留資源面對未來的困難。

期間多位議員促請政府派發新一輪電子消費券。議員李梓敬、陳穎欣、陳祖恒、鄧家彪等議員要求政府向合資格人士派發1萬港元的電子消費券，而議員田北辰就指「幫你打個折」，建議分3輪、每2個月派發3000的電子消費券，合共9000港元。亦有多位議員促政府派發不少於5000港元的電子消費券。

另外，亦有多位議員希望政府延長百分百擔保計劃的還款日期，議員陳恒鑌更建議向每戶提供2000港元的電費補助；議員陳振英則建議政府發放100億港元的抗疫債券。議員張國鈞則希望政府優化防疫抗疫基金，稱政府沒有時間做新政策，當新一波疫情到來，就「逼大家食舊政策」，政策更未能惠及僱員。

陳茂波則回應指，明白基層受壓很大，財政預算案會盡量推出紓困措施；對於延長百分百擔保計劃的還本日期，他指需要研究及考慮，稱退場機制部分未實施，會留意情況。至於抗疫債券，他指政府不想舉債應付指出，有信心應對目前情況，並會將議員的眾多意見，帶回政府內部研究及討論。