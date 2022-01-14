收緊空運措施令物流成本飆升　業界預見市民要「捱貴餸」

港府收緊空運措施，早前更預告未來的新鮮食物、電子產品及藥品等供應將受影響，並很可能大幅加價。香港選舉委員會航運交通界委員陳杰今(14日)回應指，若政府對空運業界實施嚴格的「加辣」措施，如機組人員須強制隔離檢疫等，會對香港的物流鏈造成巨大壓力，希望港府按航線及個別公司的防疫措施訂立政策，不要讓所有航運公司「被攬炒」。

他又指，若公司在人手壓力增加的情況下成本增加，或會提升運價，到時或只有較高價的食材才可承擔有關費用，相關產品的零售價亦會上升，市民需「捱貴餸」。進一步評估政府再「加辣」所帶來的影響，陳認為需視乎實施的時長及嚴格程度，若實施期為1至2星期，業界可調配航班應對，預料運費會在短時間內有所上升，但長遠不會有太大影響，若實施閉環式航運安排，相信公司亦可以配合。

但陳杰提到，若政府實施最嚴格的防疫措施，如機組人員飛行後需隔離檢疫3至7日，貨運公司若要維持現有的承戴力，就要安排以倍計的人手，或是減少貨物量。以其負責的香港貨運航空為例，若政府強制要求機組人員隔離檢疫3日，公司的承戴力便會少起碼一半，預料最受影響的貨物會是鮮食，以近期為例則是車厘子、提子、三文魚等，但強調公司會優先運送必需的藥物，預計相關貨物的供應不會有太大影響。

為了避免香港的空運壓力大增，陳杰認為政府不應因國泰機組人員的事件，而令所有航運公司「被攬炒」，而是個別檢視航運公司的防疫措施，再根據其機組人員與外界的接觸、航線的長短、機組人員在外停留的時間，及公司個別採取的防疫措施等，訂立「人性化」的防疫政策。