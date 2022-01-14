村霸違規市民埋單　學者批政府袖手姑息養奸

西貢土地問題多籮籮，東方傳媒機構（下稱「東方」）早前獨家踢爆相思灣違建道路及僭建碼頭問題後，相關的修復工程由政府部門跟進，而所涉及的款項亦由公帑支付，部門卻遲遲未有揪出幕後黒手，即最終等於市民需為村霸的爛攤子「執手尾」。有學者直指，種種事件反映政府部門無能，令市民忍無可忍，在政府不作為下，只有「自救」採取實質行動。

前年10月，東方踢爆相思灣土地亂象，政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭的違規問題，有人在相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」。相關部門在接獲舉報後，證實屬於違建道路。雖然地政總署於同年11月開始修復該路，惟進度緩慢。而黃子洋亦被指在店外的海岸保護區僭建碼頭，方便客人攜同獨木舟下海。

相關部門在東方揭發事件後5個月才將違規事項還原及修復，卻以公帑埋單，兩個違規事件的「兇手」一直未懲處，更遑論追討相關費用。而事實上清拆及善後工程費用統統由公帑埋單，東方多番追問，要求查出罪魁禍首並提出檢控，惟地政總署去年9月10日回覆以證據不足為由不作檢控，激發村民不滿，質疑部門存在包庇，成為不法分子的保護傘。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，事件反映居民對當局甚感不滿，惟政府部門對有人違規、破壞生態卻有法不依、執法不嚴，亦不用涉事人賠償，全無阻嚇性，更是容忍違規、姑息養奸，故市民在忍無可忍的情況下，才採取「自救」措施。他指當局應當執法從嚴，免樹立壞榜樣。