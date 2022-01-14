政Whats噏：兩議員入6委員會達上限　正副主席選舉提名今展開　

立法會秘書處今日(14日)公布，今個會期事務委員會席位分配結果，其中有兩個議員出任6個事務委員會嘅委員，並列榜首；另亦有10名議員同時出任5個委員會。至於委員會提名亦都展開，至本月21日截止，選舉則於本月‍25‍日首次會議上舉行。

經過修訂嘅《議事規則》不但限制委員會人數，每位議員亦最多只可以同時出任6個事務委員會。根據立法會發出嘅文件，議員陸頌雄及謝偉銓加入委員會為數最多，達到6個，無得再多啦；至於同時出任5個委員會嘅議員亦有10人，包括議員葉劉淑儀、盧偉國，以及議會「新丁」姚柏良、梁毓偉及陳祖恒等。

而18個事務委員會將於本月‍25‍日舉行首次會議，選舉各事務委員會主‍席及副主席。各事務委員會委員可作出提名，填妥表格並於本月21日下午5時前以電郵方式交回秘‍書‍處。

其實早前就有指各事務委員會主‍席傾向由上個會期主席「冧莊」，就好似今屆立法會主席、財會及內會主席咁。經統計，發現上個會期委員會主席又確實大部分都有加入有關委員會，只有原本房屋事務委員會主席張宇人、衞生事務委員會主席葛珮帆冇加入到該2個委員會，以及幾位冇尋求連任或者連任失敗議員，無法繼續肩負主席職務，包括經濟發展、民政、福利及工商事務委員會，換言之，其他議員都有機會擔任該幾個委員會主席一職。