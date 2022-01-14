竹篙灣檢疫者過多爆混亂　衞生署指因人為錯誤資料無入機

本港新冠肺炎疫情下有大量緊密接觸者被送入竹篙灣檢疫中心「坐疫監」，亦因此而出現混亂，包括日前出現1宗烏龍事件，1名72歲女士被誤認為30歲，更遭呼來喚去。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日(14日)解釋，由於當時有數個大型聚集個案需要檢測，當中包括教會的大型群組，另亦出現人為錯誤，導致沒有在系統上輸入檢疫登記資料，從而令檢疫中心未能得悉相關人士要做檢測，當局在事故發生後已檢查所有電腦紀錄，並尋回有關個案及加快檢測進度。港府亦就該事件中的檢疫人士出現不愉快事件致歉。

徐續指，早前曾有受檢人士在檢疫期間有「不完美經驗」，在上周四至昨日(6至13日)期間，進行了600個緊急檢測，當中約有60名檢疫人士延遲1至2天離開，徐就此事致歉。

竹篙灣檢疫中心系統日前出現1宗烏龍事件，系統竟將1名72歲女士於3天內不斷被誤認為是「30歲施姓女子」，更3次通知離開又稱沒有資料要求返回檢疫，女士被呼之則來、揮之則去，實在無所適從。