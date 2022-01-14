第5輪抗疫基金下周起可申請　資助額縮水一半僅35.7億

食肆等處所及行業下周起可申請新一輪抗疫基金資助。

新冠肺炎疫情下百業待救，港府今日(14日)宣布推出第5輪「防疫抗疫基金」，預計大部分資助措施可在下周開始接受申請，並爭取在農曆新年前後發放資助，總承擔額約為35.7億港元，資助額僅為第4輪的一半，個人則為三分之二！

當局預計大部分資助措施可在下周開始接受申請，並爭取在農曆新年前後發放資助，資助金額不排除加碼，但最新的社交距離措施亦再延長兩周，至2月3日，即大年初三，橫跨農曆新年，更取消年宵花市，各行各業在農曆新年將續停業、禁堂食，業界或未過年就出現倒閉潮。

第5輪抗疫基金將針對受新一輪收緊社交距離措施直接影響之人士及處所，包括食肆、美容院、健身中心、注冊體育教練及個人藝術從業者等，以及至今仍未恢復與海外人員來往、長期處於「冰封」狀態的旅游業及跨境客運等行業。

其中，食肆及領有酒牌的酒吧，將按面積獲得額外資助，包括不超過100平方米可獲5萬港元，而超過100平方米至200平方米則有10萬港元補貼。