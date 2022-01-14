6人被控沙田警署外非法集結　4人罪成還押候判

2019年8月12日晚上，沙田警署外有人聚集叫囂，向警署投雜物及照射雷射筆，5男1女在現場附近一帶被捕。6人否認參與非法集結等罪，經審訊後，其中4人今天（14日）在九龍城裁判法院被裁定非法集結罪成，裁判官崔美霞下令將4人還押至1月28日判刑，期間為4人索取背景報告。

本案被告區嘉偉（25歲，報稱無業）、李子豪（26歲，公務員）、葉盛富（22歲，經理）、蔡承志（23歲，文員）、何皓賢（25歲，機場助理）及林嘉慧（19歲，女學生），6人被控於2019年8月12日在沙田警署外，參與非法集結。區及葉另涉無牌管有一個無線電收發器；區及林另被控管有雷射筆；區另被控在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警員楊竣然。同案另一被告楊基樂（26歲，助理工程師）則在開審前承認非法集結罪，被判監4個月2星期。

裁判官今裁決時引述控方案情，指當日示威者在沙田警署外集結，其後向禾輋邨方向逃走，被告區嘉偉在現場指示他人逃跑方向，警員遂追截區，區在制服過程中掙扎，另一警員上前協助時下巴刮傷，留下1厘米傷痕。警員在辯方盤問下，稱區被追捕時，其雷射筆掉在地上，警員其後將雷射筆放入區的背囊，警員沒有將此寫入書面供詞，但將此事告知證物警員，崔官認為沒有構成不可磨合的矛盾，故裁定區非法集結罪成。惟崔官質疑證物警員是否妥當處理證物，及證物鏈完整性，故裁定區無牌管有無線電及管有雷射筆2罪不成立。另外，由於下巴刮傷的警員在盤問下，同意可能是自己配戴頭盔的方式不妥當而刮到下巴，故裁定襲警罪名不成立。

就另3名被告葉盛富、蔡承志及何皓賢，裁判官接納拘捕3人的警員證供誠實可靠，其中警員目睹葉曾經在人群中叫囂，及指向警署等行為，顯示葉與其他人有共同目的。拘捕蔡承志的警員從警署外開始追截疑犯，其後在禾輋邨內制服蔡，雖然辯方質疑警員追捕時視線有中斷，而最後制服蔡的位署是在樓宇轉角處後，但崔官認為警員轉彎時，視線僅中斷不足一秒，不可能出現衣著一樣的另一人。控方亦倚賴現場片段，去指證何皓賢，調查警員供稱花費了約70小時翻看片段，認出何在現場叫囂，指何在片中留有金髮及揹綠色迷彩背囊，有具體特徵。因裁判官接納控方證供，故判3人罪成。

被告李子豪及林嘉慧今天被裁定非法集結罪名不成立，林另被控管有雷射筆，亦被裁定罪脫。裁判官指2人被捕時都是獨自一人，警方亦未能說出他們做過任何具體行為。警員稱在林的褲袋搜出2支雷射筆，但現場片段卻沒有拍攝到搜查過程，僅拍攝到林被4名警員包圍查問。

案件編號：STCC 1188/2020