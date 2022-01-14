警梨木樹邨掃街頭賭博　11男女被捕兼犯聚罰款

荃灣警區特別職務隊及特遣隊根據線報，今午(14日)約4時半在梨木樹邨掃蕩街頭賭博，期間檢獲賭具及小量現金，並以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」拘捕10男及1女(64至84歲)，他們同時涉嫌違反禁聚令被票控，現正被扣查調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，並已爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。