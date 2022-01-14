中大2022學年推國安教育課程　迎新活動加設國安講座

《港區國安法》實施近1年半，多間大學相繼推行國安教育。中文大學今日(14日)表示已推出多項措施，在校園推廣《基本法》及國安教育，加強學生對國家歸屬感，包括在迎新活動加入以「國家安全」為題的專題講座。中大又籌備加強學生認識國家安全的課程，將於獲得大學教務會相關學術批准後，2022學年推出。

中大表示根據《港區國安法》第10條規定，香港特別行政區應當通過學校等開展國家安全教育，提高香港居民的國家安全意識和守法意識。大學需配合教育局和大學教育資助委員會，按照法律要求履行相關責任。

中大為此推出多項措施，包括在所有新生迎新活動，加入以「國家安全」為題的專題講座，並為負責籌備迎新活動的學生代表，提供講解「國家安全」及「媒體素養」的重要。過去數月已舉辦「國家安全」及「國際形勢和中國外交」講座，開放予所有師生參與，以及為有意加入政府的畢業生舉辦「基本法工作坊」。

理工大學、浸會大學、嶺南大學及教育大學相繼推行國安教育課程，香港大學、科技大學、城市大學則暫未公布相關安排。