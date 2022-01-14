新冠患者曾到訪　希慎11樓美食廣場等5地納強檢

因應1宗輸入新冠肺炎病例及1宗初步個案，5個地方被列入強檢名單，包括銅鑼灣希慎11樓美食廣場及青衣城一期肯德基等。港府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾到訪該17個指明地方的人士，須於今日進行病毒檢測。

相關個案患者曾到訪地方如下：

1.佐敦廟街266號地下及閣樓「九龍咖喱屋」

2.銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓美食廣場

3.銅鑼灣恩平道28號利園二期10樓「如新生活體驗館」

4.青衣青敬路33號青衣城一期3樓301號舖「肯德基」

5.將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1至004號舖「太興」

港府又指，上周六(8日)公布的其中4個被納入強制檢測公告的指明地方，包括香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場UG2層U206至U209號舖「海鱻城」、香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場3樓3104號舖「梨滿園韓國料理」、香港灣仔莊士敦道181號大有廣場3樓307號店「天頌心美」，以及香港灣仔軒尼詩道23至29號東亞樓1樓「星巴克」，會予以刪除。

另就本周一(10日)公布香港九龍油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心社區檢測中心將納強檢，任何人士在上周六晚上7時至8時期間曾身處上址，須於1月9日、10日、11日、12日、15日、20日以及27日接受7次檢測。