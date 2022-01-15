巡查尖沙咀違規酒牌處所　負責人收傳票3客無掃安心碼罰款

警方聯同食環署巡查尖沙咀一帶酒牌處所。

尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，昨日（14日）下午突擊巡查尖沙咀區內的多間酒牌處所，以確保有關處所及顧客遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

執法人員在巡查一間位於廣東道的酒牌處所期間，發現處所內一名36歲男顧客及2名36歲女顧客，未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，該處所的40歲姓陳男負責人，因沒有確保場內顧客使用手提電話掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將向他發出傳票。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。