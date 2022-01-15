油麻地九龍灣2派對房間犯禁　1負責人被捕25客罰款

油麻地分區雜項調查小隊昨日(14日)晚上約10時，在油麻地一帶進行防疫巡查期間接獲市民報案，指砵蘭街61至63號一樓上單位懷疑有派對房間違規經營。

警員到場及經初步調查後，拘捕一名姓曹(32歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），單位內另外12名男子及4名女子(19至37歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，牛頭角分區雜項調查隊，同晚8時許，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多座工業大廈的樓上單位，發現其中一間位於九龍灣宏照道25號一樓上單位的派對房間懷疑正在違規營業，該派對房間內8名男顧客及1名女顧客(23至28歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。