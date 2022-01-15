東方日報A1：百冇新年淪死城

廢官縱容國泰機組人員自私違規，引發第5波疫情，港人迎虎年變成捱苦年，並且連續兩年無法歡度春節！港府昨宣布，由於疫情爆發風險仍在，決定延長晚市禁堂食及俗稱「停業令」的關閉防疫規例599F章表列處所時效，由本月20日延長14天至下月3日，即農曆年初三，即今年又是一個「百冇」新年：無法到酒樓食團年飯、政府同時宣布取消大型活動，包括年宵花市、新春市場、旅發局的新春活動等。港府並預告，2月4日起若疫情回穩，或會考慮相關場所有條件恢復營業，但要推行原定下月中實施的「疫苗氣泡」，即所有顧客須至少接種一劑新冠疫苗才可進入十多種處所。

政府昨日同時宣布，推出總額35.7億元的「防疫抗疫基金5.0」，紓減上述持牌場所、經營者及從業者的困難。不過，因應今次停業時間僅28日，故金額與規模均會減少。政府在上一輪防疫抗疫基金中投入了64億元，今次卻大減近一半。有飲食業指出，新年停業勢損失80%至90%生意，酒樓為「重災區」，有餐廳索性不開門做生意，又斥有餐廳員工、食客對打針有保留，「疫苗氣泡」會扼殺某些餐廳的生存空間。

行政長官林鄭月娥昨率領多名官員宣布連串措施，以憂慮社區有大量無病徵Omicron感染者，仍有爆疫風險為由，延長被指最嚴厲的防疫措施。被問及疫情若放緩，相關行業能否提早恢復呢？林鄭月娥認為疫情不能在兩、三日減退，目前不可能設中段檢討，但措施屆滿後，除非疫情明顯惡化，或本地有大規模爆發，政府會爭取讓部分停業處所恢復營運，但條件是實施「疫苗氣泡」，即把原定在下月24日實施措施提早。她又強調，市民等待已久的中港通關仍然有期，港府早前已做好籌備工作，並獲內地同意，有信心今波疫情過後能有進展。

餐飲業界坦言損失慘重，香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，上周禁晚市已令業界生意均暴瀉超過一半，業界每日平均損失1.5億元生意，現時再延長14日，按過去歲晚日均做到3億元生意計算，損失更大。他指酒樓只能營業早午市，僅做回約40%，最慘為宴會場地損失80%至90%生意。他批評補助杯水車薪，「夠畀租金不夠人工」，望重推補就業計劃搭救。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，延長禁令料致食肆如火鍋、燒烤店跌八成生意，更指有西餐廳索性不開門做生意。他指政府日後強推「疫苗氣泡」，有餐廳員工、食客對打針有保留，措施會影響某一類餐廳運作，期望政府釐清指引，又批評政府補助縮水，很多餐廳危在旦夕。飲食業界立法會議員張宇人對政府延長禁令感失望，痛斥食肆失去黃金檔期的團年飯生意，整個行業損失近百億，但資助金額卻不足兩成，未能彌補租金、員工開支。

去年政府要市民在「平靜」環境度過新年，維持大部分防疫措施，至年初七後才在有條件下放寬，食肆可4人一枱、晚市堂食延長至晚上10時，美容院、戲院、健身中心有限度重開，酒吧維持不變。

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