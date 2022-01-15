社區仍存隱形傳播鏈　梁卓偉：病毒繁殖率回落但疫情未受控

疫情未止，病毒四散，港人將迎苦年。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(15日)在電台節目表示，目前疫情不可以用受控來形容，但防疫措是有效。他解釋稱，新冠病毒即時繁殖率在約10天前一直向下，但目前肯定仍在1以上，推算在1至2.5之間，意思是確診者可以傳給多於一個人，仍然比較擔心，但現在的曙光是，對比未有措施介入下的基本繁殖率，平均為8，顯示措施有效避免「海嘯式」爆發。

梁卓偉稱，相信還會發現社區確診個案，因此須繼續將追蹤和檢測做好，希望可以切斷社區傳播鏈。而80歲以上長者的疫苗接種率不足兩周內上升6個百分點至約26%，令社區接種中心的應變容量面臨樽頸。他稱，接種群組擴大，預期人手會更加緊張，需要加快整體打針進度。他認為，目前長者接種率未算高，建議以默許指示方式，如果長者曾接種流感針，而沒有在指定時間內拒絕接種新冠疫苗，將被視為默許打針。

另外，食物及衞生局長陳肇始出席另一個電台節目時表示，個案追蹤發現Omicron變種病毒在本港的傳播速度很快，一周內已傳播到四代，所以有需要延長防疫措施14日，減低市面人流，防止病毒持續擴散。

她指出，近日確診個案顯示，可能有帶病毒人士已在社區游走一段時間，而在第5波疫情初期，已有兩幢大廈出現垂直傳播，大廈污水監測結果「時陽時陰」，相信社區還有隱形傳播鏈。陳肇始稱，市民想盡快回復正常生活是人之常情，但現時可能仍有無徵狀感染者在社區未被發現，須全力遏止Omicron在社區傳播，否則疫情將會拖長。