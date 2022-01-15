傳統新年活動或受疫情取消　大年初三賀歲馬擬禁公眾馬主入場

政府昨日(14)宣布延長現有防疫措施至大年初三，期間將取消多項大型活動，包括早前旅發局及康文署已公布取消的新春花車巡遊和大年初二賀歲煙花匯演。此外，不少傳統農曆新年節日活動或繼續受疫情影響，其中沙田馬場大年初三賀歲賽馬、年三十晚黃大仙祠上頭炷香及大年初二車公誕或連續第二年取消和改動。

因應疫情影響，賽馬會每年大年初三的沙田馬場舉行賀歲賽馬，於前年首度「半閉門」作賽，期間只准預早訂座馬場餐廳用膳的約8,000名公眾人士入場，去年亦不設公眾入場，僅准許已訂座馬主及親友或同行會員共609人進場，是歷來賀歲賽馬入場人數最低紀錄。

此外，去年黃大仙祠亦首次取消開園99年來一直舉辦的年三十晚上頭炷香。去年黃大仙祠提早於下午4時半關閉，改為黃大仙祠監院連同嗇色園董事會主席及副主席在午夜零時為廣大市民祈福，並從嗇色園的facebook、港台電視直播儀式。此外，黃大仙祠於去年大年初一至正月十五實施人流管制，善信進祠須掃「安心出行」或登記個人資料以獲取「入園特許證」。

至於去年大年初二的車公誕活動同樣因應疫情而作出改動。去年只限受邀者、工作人員及部分傳媒機構參與。重頭戲麒麟進廟宇取消，祈福活動亦由早上9時提早至7時舉行。除求籤外，去年車公廟實施單向人流管制，限制進廟人數不多於可容納人數上限一半，以適應當時不少善信前來車公廟轉風車、祈福許願等活動。

據了解，馬會擬向政府申請今年賀歲賽馬閉門作賽，限制亦比以往大，屆時只限必要人士進場，其他人包括馬主、會員、傳媒及公眾不准進入。本網今日(15日)已分別向香港賽馬會、嗇色園及華人廟宇委員會查詢有關今年新春期間馬會賽事、黃大仙祠及車公廟的安排，暫未有回應。