5至11歲下周起可接種科興 過年後設小童專用復必泰接種站

第5波疫情來勢洶洶，負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權今日(15日)在電台節目表示，計劃在下周起開放5至11歲兒童在社區疫苗接種中心及私家診所，接種由內地研發的科興疫苗，政府會在農曆新年後，安排外展隊到校為該年齡群組學童接種科興。至於由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，聶指農曆新年後港大駐港怡醫院接種中心將專門為5至11歲小童接種復必泰。

聶德權表示，由於專家建議採用「標示外使用」方式為兒童接種復必泰，需由藥劑師抽取成人接種劑量3分1，故當局將設置指定接種中心專門為5至11歲兒童接種復必泰，預料農曆新年後可開放。他透露，港大駐港怡醫院接種中心願意配合，將中心轉為專門為兒童接種，期望最終港九新界都會有這類專門接種中心。

聶又指，各復必泰接種中心料每月可打共100萬劑疫苗，科興疫苗過去兩周在私家診所的接種量亦大幅上升，增至每日近1.5萬劑。他指，15間衞生署轄下的長者健康中心提供接種服務外，醫管局亦會增至在25間普通科門診診所為市民接種，當中11間接種復必泰，另外14間接種科興。

天水圍1間診所為36名市民接種過期復必泰疫苗，聶德權指明顯是失誤，衞生署會跟進及了解，已向診所發出警告並要求提交報告。他指，藥廠已證實相關疫苗的效力無問題，衞生署在受影響人士接種兩劑疫苗後，會檢驗其抗體數量。

聶德權表示，政府僱員下月16日起進入政府處所須出示疫苗接種證明，目前超過98%僱員已接種疫苗，相信餘下的僱員有半數是因醫學原因未能接種，另外的則非出於醫學原因，目前仍有時間讓他們接種，下月執行措施並非問題。

聶德權指，政府僱員無接種證明不能進入辦公室上班，會被視為無故缺勤，將按紀律程序處理，若長期無故缺勤，最嚴重是革職。至於該措施會否擴展至市民，聶指政府有責任提供緊急及必須服務，但學童接受教育的權利不能因打針與否而被剝削，具體執行則按風險施加限制。