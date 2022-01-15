劉宇隆稱要與病毒共存　全民疫苗接種率是關鍵

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在今早(15日)出席電台節目時，再次呼籲未接種新冠疫苗的市民應盡早預約接種，不論哪一種疫苗都可以，尤其是還有50多萬名70歲以上長者仍未接種第一針，如果他們不幸感染，引發重症及死亡的機會比已接種的長者高出多倍。他希望農曆年前後，再多30萬名70歲以上長者能接種第一針，以應對Omicron變種病毒在社區未來幾個星期大規模傳播的風險。

劉宇隆指，至於接種哪一種疫苗，可任由市民自行選擇，最終接種哪一種疫苗都不能有效預防感染Omicron，惟兩種疫苗都可以引發T細胞反應，主要功能是預防重症及死亡。他續指，即使接種了第三針復必泰防止感染Omicron的抗體，在兩三個月後已經降低至不能防止感染，故社會要學曉聚焦預防重症死亡才是走出大流行的方向，與病毒共存的大前提，是提高疫苗接種率至全民，從而將新冠病毒由原先兩個百分點的死亡率，減低到千分之一以下，才不會壓垮醫療系統，社會及經濟活動才有機會復常，香港便具備新冠病毒由大流行轉為風土病的條件。

劉宇隆又指出，非洲有八成以上的人仍未接種第一針，因此全球並不會步出大流行，預料不久的將來，非洲將出現另一款變種新冠病毒，可能比Omicron更具傳染力及更高致病性。故他認為，香港暫時不應計劃接種第四針，反而首先應協助非洲民眾盡快接種疫苗。