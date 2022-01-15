梁卓偉倡檢視食肆防疫措施　玻璃膠板反阻空氣流通

新冠疫情踏入第3年，本港多個埸所已實施不同防疫措施。不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(15日)在電台節目表示，食肆慣用的玻璃膠板防疫屬心理作用，有研究指Omicron的主要傳播途徑是空氣傳播，而非飛沫傳播。他以外國文獻稱，食肆用來阻擋飛沫的玻璃膠板，反令空氣難以流通，建議要檢視是否不能再以玻璃膠板，代替1.5米的社交距離，令食客坐疏一點。

就港府昨日宣布禁晚市堂食至農曆年初三，梁強調目前疫情仍未受控，但在做好所有措施的前題下，如食肆做好空氣流通、食客坐得較分散，可在適當時間考慮做「早輪晚市」，建議可以到晚上8時或8時半前。

至於近日有2名竹篙灣檢疫中心保安員先後中招，梁建議收緊目前較高危群組人士的措施，例如不能只戴1至2個外科口罩，執勤時考慮戴N95口罩，另外機艙清潔員的防疫規格要跟醫院病房般，也要加強教育如何更換保護衣。不過他亦強調，不宜全日長時間戴N95口罩，普通市民可考慮戴較貼臉的口罩。