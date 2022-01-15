2019年理大暴動案9罪成被告　2人判入教導所　7人囚38至40個月

2019年11月理大爆發衝突期間，理大外圍的油尖旺亦出現多區衝突。期間有8男1女被指在佐敦拔萃女書院外參與暴動而被捕，9人於區院否認控罪經審訊後，上月被裁定全部罪成。法官林偉權押後至今天（15日）聽取求情後判刑，結果其中2名被告被判入教導所，其餘7名被告判監38至40個月。

9名被告依次是陳國威（20歲、學生）、陳子謙（29歲、飲食從業員）、江鏡棠（27歲、機電工程師）、陳霆堃（20歲、學生）、黃適哲（22歲、學生）、梁嘉星（24歲、設計師）、曾倩儀（女、25歲、銀行職員）、鄧錦樂（24歲、無業）及詹隆享（27歲、兼職侍應），共被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在九龍加士居道拔萃女書院外與其他不知名人士一起參與暴動。梁及詹另各再被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，分別指梁管有一把剪刀及一罐打火機燃料，詹則被指管有一把六角匙及扳手。

控方證供指，當日早上理大附近地區出現多場非法集結，並演變成暴力示威活動。數百名示威者於下午1時許集結在彌敦道及加士居道，有示威者以磚塊、柵欄等設置路障，並與警方發生衝突，其後演變成暴動。後一批示威者由彌敦道轉入加士居道，部分示威者手持汽油彈及鐵通等武器，又檢起水馬等作盾牌，與警方防線對峙。9名被告當時身處該批示威者中，有媒體片段拍到第4被告陳霆堃站在前線，步向警方防線，並檢起水馬向警方推進。曾則手時汽油彈。警方其後展開驅散行動，期間有示威者以汽油彈擲向載有警員的警方小巴，9名警員A至I遂落車追捕示威者，並在書院外或附近截停及拘捕9名被告。各被告被捕時均穿黑衣或黑外套，配備防毒面具、面罩、手套等物品；另梁及詹則被搜出涉案物品。

案件編號：DCCC 234/2020