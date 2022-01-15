多個政府部門今明採聯合行動　到外傭聚集點籲遵守防疫規例

第5波疫情來襲，政府表示高度關注本港疫情發展，今日(15日)再次強烈呼籲各界包括外籍家庭傭工同心抗疫。食物環境衞生署繼上周後，本周末再次聯同多個政府部門，外傭慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，呼籲他們提高防疫意識，保持環境清潔衞生、遵守防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

政府指，食環署在今明兩天，聯同警務處、勞工處、入境事務處及康樂及文化事務署人員，在灣仔、中西、油尖旺、沙田、荃灣及西貢多個外傭周末及假日聚集的公眾地方，採取跨部門聯合行動。食環署除安排潔淨服務承辦商加強街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊亂拋垃圾和無牌小販擺賣活動。

食環署亦向外傭派發多種語言的宣傳單張，呼籲他們保持環境衞生和不得進行非法擺賣活動；其他政府部門亦提醒外傭，要戴口罩及遵守限聚令。政府表示，禁聚令及口罩令分別規定在公眾地方進行4人以上受禁聚人士或未按規定佩戴口罩人士，可被定額罰款5,000港元。