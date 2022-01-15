警隊購新型戰術巴士　空間加大　窗口可射催淚彈

繼去年警方額外採購3輛國產水炮車後，近日再購入供警察機動部隊（PTU）使用的新款戰術巴士。據了解，該款巴士比以往的戰術巴士大，可載更多裝備，亦有三個「緊急用途」窗口，可發射催淚彈。除採用不透明車窗外，亦在車頂加裝多個監視鏡頭，可360度環視周邊環境。消息指，警方一共購入50部，目前有兩部先到埗，仍處於試驗階段。

據東網取得的圖片，該款車現時掛有試車牌照，為汽車品牌平治Benz出產，白色的車身上已印有警察紅底白字的標誌，約為中型旅遊巴的體積。據了解，該款新車主要用於運載人員，可供18至20人乘搭，望有助全幅裝束人員加快上落車速度，車尾位置亦可較以往載更多裝備。

另外，新身的車頂位置有一排三個窗口，可在緊密時候發射催淚彈，而車身亦加強了防禦能力，車頂設有多個監視鏡頭，司機可360度環視周邊環境，而車窗外部亦加裝了整幅鐵網。

據悉警方一共購入50部新型戰術巴士，有望今年內運送抵港，會先收集PTU人員意見，暫未落區試用。警方期望日後可逐步取代現時PTU小隊的大車，並在今年七一回歸25周年前能夠正式使用。