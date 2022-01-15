網傳「插贓嫁禍」拘少數族裔漢　海關澄清行動公正譴責言論

近日有網站指稱，有人在深水埗目睹海關便裝人員以「收件詐騙」方法，持紙皮箱要求一名少數族裔男子簽名「收貨」，再把其拘捕，指斥海關「插贓嫁禍」。海關今日(15日)回覆東網查詢時表示，所有行動均根據事實證據，専業執法，公正公允，對有人在社交媒體聲稱海關所謂「插贓嫁禍」，對該等不負責任言論予以譴責。

涉事的網站指出，昨日(14日)約6時半，有人看到一位便裝海關探員手持紙皮箱走入人群，不斷要求一名印度青年簽名「收貨」，該青年多番拒絕，但涉事探員以哀求語氣，表示其「第一日返工」，「一向都係咁」，「幫幫手簽個名」等。印度青年不堪其擾，欲以簽名打發他，其後即有4至5名海關探員撲出，將其拘捕。

海關回覆指，昨日於葵涌進行打擊冒牌物品活動，在一間物流公司發現一個包裹，內有5個懷疑冒牌手袋，市值約2,000港元。海關人員隨即部署「監控派遞」行動，晚上在深水埗根據《商品說明條例》，拘捕一名34歲收貨男子，並在現場再檢獲89件包括手袋、銀包及手錶的懷疑冒牌貨品，市值約4萬港元。案件仍在調查中。