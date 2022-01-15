空手道運動員劉知名留醫22日今出院　病徵輕微似感冒

香港空手道運動員上月底從哈薩克回港後確診Omicron變種病毒，其中包括劉知名。劉昨日(14日)在社交媒體稱，經過22日的治療，今日(15日)終可出院，回家隔離14天；留醫期間沒有出現嚴重病徵，只是有一日發冷發熱比較辛苦，其他日子都如感冒一樣，「真係有咩風浪未見過，關關難過關關過。」

劉知名12月23日從哈薩克完成亞洲空手道錦標賽後回港，於機場驗出Omicron變種病毒，25日證實確診，同行的黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙亦中招。經過22日的治療，劉知名連續2次未有驗出病毒，今日可離開亞博社區治療設施，回家隔離14日。可以在過年前出院，他說鬆一口氣，而該比賽有70至80名來自不同國家的運動員及教練中招。

劉憶述，知道自己確診的心情平靜，前年連斷腳做手術都試過，感染新冠肺炎並沒有什麽大不了，「真係有咩風浪未見過，關關難過關關過。」過去22日在亞博治療的日子，他認識到新朋友，伙食不俗，但笑言希望大家沒有機會吃到。