涉7.1後發表煽動殺警言論　3男女被控　下周五提堂

去年7月1日，銅鑼灣發生「孤狼式」企圖謀殺警員的本土恐怖襲擊後，其後警方於同月4日、5日及9日拘捕了4名男女。警方今日(15日)表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，案中一名20歲本地女子已被控以一項「煽惑他人犯意圖傷人」，另兩名分別34歲男子及36歲男子則已被控以各一項「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪。案件將於下周五(21日)於東區裁判法院提堂。

在「孤狼式」刺警事件後，警方留意有人透過網上社交媒體散播針對警務人員的仇恨言論，鼓吹暴力，煽動他人犯法，因此網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，於當月4日分別在天水圍及沙田區以涉嫌「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖」拘捕一名20歲本地女子及一名26歲本地男子。

其後，警方又分別在7月5日在油麻地拘捕一名34歲男子涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪，及7月9日在黃大仙拘捕一名三十六歲本地男子涉嫌「煽惑他人意圖傷人罪」及「煽動意圖」。警方曾指，互聯網不是無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。