政Whats噏：葵青區議會主席空缺　料由盧婉婷補上

葵青區議會前主席、前任支聯會常委梁錦威因早前被判囚而喪失區議員資格。尋日(14日)政府正式宣布其議席懸空，而本月25日葵青區議會將召開特別會議選舉主席。喺泛民退場嘅情況下，由建制重掌區會可謂毫無懸念，然而「爭櫈仔」就難以避免，有指同屬一個建制政黨嘅區議員郭芙蓉及盧婉婷均有意競逐主席一職，但就預料該職位最終將由盧補上。

梁錦威前年因不理警方反對出席六四集會，被控煽惑及參與未經批准集結，被判囚9個月，根據《區議會條例》，如果區議員被定罪並判處為期超過3個月監禁，不論是否獲得緩刑都會喪失議員資格，故其議員席位由去年11月12日起懸空。加上梁就支聯會拒交資料案，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，其後再被判監禁3個月，其中1個月與六四集結案同期執行，即加監2月，總刑期11個月。

惟政府一直未有刊憲公布職位空缺，故未能趕及本周二(11日)嘅區議會大會，進行主席補選。但隨着政府尋日公布該議席空缺之後，選主席程序又可以重新啟動啦。

根據區議會網頁顯示，葵青區議會將於本月25日下午3時舉行特別會議。據了解，屆時將會補選主席，加上上次大會該區將原本8個委員會縮減至5個，當日亦會重新為5個委員會選出新主席。

現時葵青區議會建制泛民比數為5:3，由於選舉正副主席需要1人提名、2人和議，而泛民只得3人「唔夠腳」，無法派人出選，而建制5人亦只可以派出1人，預料喺無競爭下當選。但多人如何協調？除現時為副主席嘅陳志榮外，剩下嘅就係郭芙蓉、盧婉婷、梁嘉銘及徐曉杰。

據了解，郭芙蓉及盧婉婷均有意參加。盧婉婷就證實，自己正積極爭取其他議員支持，希望能夠當選主席，當然亦都會向泛民同事爭取支持咁話。

郭芙蓉則形容，該區建制3個女將及2個男將各有千秋，包括梁嘉銘處理地區事務約20年，相當資深，徐曉杰更連續3屆擔任區議員，慶幸該區建制派相當團結，各議員之間不存芥蒂。由於盧表明有興趣擔任主席一席，亦有向自己拉票，故會支持佢，直言團結最緊要，而自己未來除處理區務之外，亦會把握其他平台如全國青聯委員、新界社團聯會理事等，推動政策研究，舉例公共管理、青年事務以及檔房問題等。

消息指，主席職務料最終由盧補上，為何知名度較高嘅郭芙蓉並非最終人選？有指由誰擔任主席並非佢哋自己可以話事，而係由所屬嘅政黨黨內決定，盧過去曾排喺該黨主席立法會選舉名單內，喺2019年區議會換屆選舉3,759高票勝出，當選後亦頗有成績，有一定實力，可以話係黨內新進嘅「潛力股」，因此被睇高一線。