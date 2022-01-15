竹篙灣中心女保安中招　北角楓林花園現垂直傳播

新冠疫情持續，​衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(15日)增5宗確診個案，當中3宗為輸入個案，另有2宗輸入相關病例，4宗涉N501Y或T484K變種病毒，即疑感染Omicron；其次1宗仍在測試。另有約10宗初步個案。

輸入相關個案包括51歲竹篙灣女保安(個案編號：13031)，居於將軍澳唐俊街11號寶盈花園4座，於檢疫中心確診，為早前確診的另一名女保安的密切接觸者。

另一名個案為85歲男子(個案編號：13033)，居於北角楓林花園，為早前確診者(個案編號：12985)的家人。他上周六(8日)送檢，前日(13日)發燒送院驗出病毒。而北角楓林花園至今3宗個案的全基因分析一模一樣，當局指反映大廈有垂直傳播。

初步個案方面，包括「維園跳舞群組」個案12860的家人，居於北角城市花園，他1月5日送檢，12日開始咳嗽，其後初步確診。張竹君又提到，昨日確診的Foodpanda外賣員(個案編號：13022)近兩日檢測結果暫時未染疫，若明日檢測仍證未染疫便會界定為「復陽」，即再感染個案，相關接觸顧客已找到30位，由於無接觸太久，故只需要檢測即可，毋須送檢。另外希慎廣場「牛牛氣」合共追蹤到35名顧客。

至於屯門張思敏診所的個案，張相信是由疫苗引起，診所其他樣本亦可見是疫苗污染，無發現其他相關個案。當局日前到場取環境樣本，確認鍵盤、滑鼠、樣本包、凳等位置都驗出病毒，但不具傳染性。中心已建議診所用合比例的漂白水徹底消毒。