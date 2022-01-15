政府增設3個流動疫苗接種站　朝10晚5只打復必泰

港府為催谷「疫苗氣泡」頻頻出招「谷針」，公布新增多3個流動疫苗接種站，將於今日(15日)起一連3日(15日至17日)，以接種車形式運作的流動站，提供額外接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗服務，其中，接種車今日先會停泊於小西灣邨瑞隆樓對出空地，明日及後日(16日及17日)將駛至荃灣梨木樹邨梨木樹社區會堂對出空地。另有貨櫃箱形式運作的接種站，將會設於上水清河邨清澤樓對出空地，明起開始服務兩日。流動接種站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時30分。

公務員事務局局長聶德權今到深水埗楓樹街遊樂場，視察流動接種站運作，了解市民對流動接種站的意見，並感謝醫護及行政支援人員致力為市民提供服務。聶指，本月內會增加4個社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心、九龍灣體育館、中山紀念公園體育館和界限街體育館，而可接種疫苗的醫院管理局普通科門診診所，亦會由兩間增至25間。

其他接種疫苗途徑包括公立醫院的新冠疫苗接種站、衞生署的長者健康中心、提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所，以及參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的服務地點。