無懼戰亂挽救生命　女仁醫獲頒人道年獎

香港紅十字會今日(15日)舉行「香港人道年獎2021」頒獎禮，6人獲頒「香港人道年獎」，分別是參與戰地救援工作的陳詩瓏醫生、多次於災區前線工作的洪磯正醫生、為亡者尋回身份的女法醫李衍蒨、為基層提供籃球義教的梁國成、推動流胎安葬服務的謝美兒及為基層提供免費眼科檢查的任卓昇醫生。至於獲得「香港人道新力量2021」的得獎者，則是自身有殘疾的陳偉文及社工何惠傑。

得獎者之一陳詩瓏醫生，雖然身為女兒身，但巾幗不讓鬚眉，為了使命感，認為每一個人都應該有平等接受醫療的機會。因此，過往只要一儲滿60天的年假，她每3年便會動身去參與「無國界醫生」為期3個月的戰地救援工作，她認為挽救生命比去旅行享受更有意義。

她坦言自己參與義工最大動力是「不想當地人覺得自己被遺棄，不想他們絕亡地孤單死亡」。她其後更雙眼通紅分享過去於也門曾為一名無父無母的13歲男童截肢，但不夠一星期，再次見面時，男孩竟已滿身槍傷被送到醫院，臨終之時他仍然識說笑指「我回來覆診了」。她感慨地表示「我相信那男孩臨終之時，感受到自己對他的愛與重視。」

另一位得獎的謝美兒表示自己過去曾經歷了兩次流產，才得悉香港不足24周的流產胎兒會被當醫療垃圾處理，因此一直耿耿於懷。她最終於2017年成立「小BB安息關注組」，經過多年努力，成功於2019年向政府爭取位於粉嶺和合石的流產胎兒安葬地「永愛園」。

此外，年幼因患腦癌，致右耳失聰、右眼視力不良的陳偉文則指今次獲獎，對自己很大鼓舞。他指年己的成長有許多困難，因此深明不少年青人於社會上受到不同的精神及情緒困擾，才會決心於2020年成立相關精神支援小組「同行鳥」。