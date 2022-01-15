粵港1.17起收緊防疫措施　跨境貨車司機須兩日一檢

本港疫情復燃，粵港兩地政府收緊跨境貨車司機防疫措施，由下周一（17日）起，要求跨境司機由現時須持72小時的核酸檢測陰性證明，調整為48小時內的有效證明。有業界人士表示，對內地當局的決定只能無奈接受。

本港運輸署向業界發出的最新通知指，粵港一直在聯防聯控的機制下對疫情採取應對措施，兩地政府經溝通協商後決定收緊措施。新要求下，已接種兩劑疫苗的跨境貨車司機，進入內地時須持48小時核酸檢測陰性證明；本港司機未打齊針，則須在每日首次入境時接受核酸採樣；未打針的內地司機將繼續被暫停入場豁免隔離。運輸署又呼籲司機許可下，應盡快接種第3劑疫苗。

據了解，收緊防疫措施對車流影響不大，但有業界擔憂，司機難有充裕時間每隔兩日進行一次檢測。現時跨境工作限制大，不少司機已無心開工，憂供港物資隨時再短缺。貨櫃運輸業職工總會主席陳廸手則表示，業界只能無奈接受決定，就現時跨境貨車司機過關時間長，期望內地口岸加派人手配合，一旦疫情放緩亦應立即放寬措施。