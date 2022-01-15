警冚旺角釣魚機賭檔　拘主持賭客共7人兼發告票

旺角警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，今日（15日）下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，在旺角西洋菜南街26至36號搗破一個非法釣魚機賭場。警方在單位內拘捕一名姓黃(43歲)女主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外4男1女及1名內地漢(33至44歲)賭客，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反「禁聚令」，警員向其發出定額罰款通知書。警方檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及800港元賭款。所有被捕人正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。