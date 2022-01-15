機艙清潔員及巴基斯坦返港女中招　青衣宏善樓深水埗東滿樓須圍封

新冠肺炎疫情未止，港府今晚(15日)繼續封區，有住戶涉及變種新冠個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出限制與檢測宣告，自今晚約8時許起限制青衣寮肚路9號長宏邨宏善樓及深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓內的人士，須留在其場所內並接受強制檢測。

青衣封區涉及1名初步確診的41歲機艙女清潔員，患者沒有病徵，居住青衣長宏邨宏善樓，近期沒有外遊。按其工作性質，患者須進行頻密定期病毒檢測，她1月8日及11日的定期檢測沒有確診，於1月14日的檢測驗出病毒、同日最後上班。她曾於去年6月8日及7月10日已接種2劑由內地研發的科興疫苗。感染源頭尚在調查中。

深水埗的個案涉及1名43歲女病人，居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓。她去年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在機場臨時樣本採集中心的檢測結果無中招。她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性。完成強制檢疫後，她於本周一(10日)返回位於石硤尾居所。她昨日(14日)根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果中招。患者曾於去年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受病毒測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。