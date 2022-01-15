女護士睇新聞方知屬假確診個案　出院時間拖近1日　憂無事變中招

港府防疫再爆「甩轆」！1名女護士早前因懷疑感染Omicron而被送至北大嶼山醫院香港感染控制中心，直至昨日(14日)被證實為假確診個案，可以出院。不過，該名女護士今日(15日)向東網表示，昨日連自己是假確診的消息亦需經由新聞才可得知，而昨晚醫生通知可以出院的安排更被屢次拖延，即便多番向醫院查詢仍慘被敷衍，出院安排在拖延近1日後，今日傍晚才獲放行。她批評政府由入院安排含糊不清，查詢事件時衞生署及醫管局相互卸責，擔心自己被迫逗留醫院，「無確診都變有確診啦」。東網正就事件向醫管局查詢。

居於屯門凱德花園2座的22歲假確診女護士李小姐，因同一醫療集團診所工作的1名21歲女兼職護士早前確診，故於1月13日時在診所內進行強制檢測，當時被懷疑感染Omicron，故立即被送入北大嶼山醫院，其同住男友列為密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心。不過，昨日經由新聞得知自己為假陽性，及後立即與醫院方面聯絡查詢，卻反被院方質問「你又知講緊假確診嗰個係你？」。

李小姐多次向院方查詢是否可以離開卻被敷衍了事，直到昨晚約11時，有醫生通知凌晨12時前應可出院，惟直至其同住男友離開竹篙灣檢疫中心，李小姐仍未被安排離開北大嶼山醫院，後來屢次向院方查詢卻被不停拖延出院時間，直至今晚近7時左右才獲通知可以離開。李質疑衞生署及醫管局安排混亂，查詢出院情況時一直被敷衍了事，「問衞生署同醫管局就互相拋波」推卸責任，被延遲出院亦令她擔心在北大嶼山醫院內會有染疫危機。