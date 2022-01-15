反黑組冚中環無牌樓上吧　拘4名菲律賓女子

中區警區反三合會行動組根據情報及經調查後，今晚(15日)約7時展開代號「風林」行動，突擊搜查區內酒吧，並於中環利源西街9至13號一單位搗破懷疑無牌樓上吧，檢獲約1,645支酒、12個膠桶及約400港元現金。

行動中，警方以涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反逗留條件」，拘捕持「行街紙」留港的32歲菲律賓籍女負責人，另有3名菲律賓裔女子(29至35歲)涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，當中2人亦持「行街紙」，其餘1人則持香港身份證。被捕人士同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

有學者指出，無牌吧藏污納垢，背後或具組織性，並安排「替死鬼」擔當負責人，建議政府除嚴刑峻法打擊外，亦應針對各區惡勢力，捉拿實際營運的話事人，將無牌吧杜絕於市，而業主若縱容經營，「釘契」及設時限禁租或收阻嚇之效。另有立法會議員狠批樓上吧無視法律，部分更向年輕人提供免費毒品，誘使他們誤入歧途，市民在疫情下前往飲酒作樂，不但使相關治安問題惡化，更有可能在吧內出現社區傳播鏈。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。